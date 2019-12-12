108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第二階段預賽今天在高雄義守大學進行最後4場激戰，在B組一支獨秀的台灣師範大學，今天80比66重挫台灣科技大學，台師大以7戰全勝完成這階段考驗，台科大則是1勝6敗。

台師大總教練王志群前3場比賽因故告假，今天回到板凳席督軍，不過第1節球隊曾落後，第2節才取得領先，對此他說：「球隊第1節有點鬆懈，主要還是在球員心理層面，一些我們開會討論的問題又發生，隨後靠著球員輪替，總算是把這場比賽拿下。」

王志群補充，這階段的低標是5勝，不過球員努力且盡心備戰，打出比預期好的成績，接下來還是會繼續調整陣容，希望找到更好、更有默契的組合。

台師大此役4人得分上雙位數，澳門集中峰容毅燊19分、10籃板，黃泓諭砍進4記三分球搶下14分，後衛陳又瑋11分、3助攻，因為台師大上季曾拉出19連勝氣勢，最終在4強賽飲恨，未能晉級冠軍賽，陳又瑋表示，不會因為開季再度連勝而害怕，有了上季經驗，會幫助球隊成長、表現更穩定，目前不會把重點放在追求連勝紀錄，而是先拚下8強。

明道大學巫正威(中)關鍵時刻兩罰中一，少罰進的這一分，使得球隊82比83、一分之差落敗，他自責落淚。(大專體總提供/陳筱琳高雄傳真)

高雄師範大學則是83比82險勝明道大學，本戰明道在最後讀秒階段4分落後，巫正威先投進兩分，追到只剩2分差，並在比賽只剩0.7秒時獲得兩罰，不過他最終兩罰中一，未能把比賽逼進延長賽，賽後傷心落淚。

高師莊博強倒數56秒為球隊投進兩分，讓比數回到高師需要兩波進攻才能追平或超前的情況，但也是他犯了巫正威的規，送對手站上罰球線，賽後他表示，關鍵那一球算是平時就有把握，最後的犯規他也沒有太緊張，「頂多就是打延長賽。」

為明道攻下全隊最高23分的曾柏喻指出，雖然球隊落敗，但基本上有做到賽前設定，就是降低高師王繁宇、羅振峰的攻擊火力，王繁宇本戰僅得6分，羅振峰11分、11籃板。

高師這階段4勝3敗，教頭徐耀輝表示勉強可接受，而明道2勝5敗，想拚8強留在公開男一級，剩下的8場預賽必須盡力多搶勝。

(中時 )