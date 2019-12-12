遠航今(12日)宣告停飛，董事長張綱維失聯還留下遺書，震驚社會。而過去和張綱維相關人物也在此時被挖出，除了和「孩子的媽」韋汝的一段情，張綱維也曾和陳怡蓉傳緋聞，9年前陳怡蓉為此親上火線，流淚否認和張綱維的關係，難過說：「很擔心因此嫁不出去，媽媽警告我，若再有類似新聞就斷絕母女關係。」

2010年張綱維和前未婚妻打官司，陳怡蓉意外捲入遭受池魚之殃，後來她現身內衣活動代言，難過澄清：「沒收他房子，沒跟人同居」，她透露2007年和張綱維認識，接過張的前未婚妻來電，當時陳怡蓉便在電話中強調兩人「沒任何關係」。

陳怡蓉說，2009年和張綱維又連絡上，生日時對方送了一個名牌包，她認為太貴重就退還，「房子是自己買的，還在付貸款，不是他送的，真的蠻委屈」，因背景差異大，加上母親反對，陳怡蓉解釋兩人試著相處3個月後告吹，談到不實消息，陳怡蓉不禁悲從中來，落淚說：「亂講話的人不要再這樣，女孩子的名譽很重要。」

(中時電子報)