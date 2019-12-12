聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股12日跳空大漲135點，但盤面個股漲勢卻不如表面的強勁，上市櫃收漲家數近600多檔，下跌家數卻逾800檔，主因在於台積電單一個股就貢獻大盤逾百點，導致出現大盤創高，手中持股卻絲毫不動的情況。

個股方面，本周納入投資組合的晶技，受惠5G應用，預估2020年業績及獲利皆可出現大幅成長，惟12日創高後賣壓湧現，短線預計將於48元附近震盪，中長線則持續看旺。

此外，資金不可能無止盡的投入台積電，因此後續整個半導體相關族群，包括晶圓代工、設備及記憶體均具備輪漲的機會，投資人無需急著去追漲多的熱門股。

操作方面，個股表現將會越來越分歧，選股上需兼顧法人持續買超、具備題材性，以及技術面出量轉強，才有望成為資金轉入的標的，同時在高檔資金輪動快速下，切勿去對漲多個股進行追高，避免賺了指數卻賠了價差。

(工商 )