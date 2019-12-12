倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日開高走高，續創近29年半新高，終場大漲135.65點，漲幅1.16％，收在11,836.42點，櫃買指數亦同步收紅，終場上漲0.2點，漲幅0.14％，以146.98點作收。

三大法人方面，外資續買94.34億元，投信轉賣2.59億元，自營商續買2.3億元，外資於台指期貨市場上同步加碼買進2,101口多單，累計淨多單部位為51,462口，心態呈現中性偏多不變。

「護國神山」的晶圓代工龍頭台積電11月營收再創新高，連4個月站上千億元關卡，且營運將看旺至明年，12日放量大漲，激勵台積電概念股包括精測、京鼎、帆宣、弘塑、精材和漢唐等個股同步勁揚，顯見全球半導體產業的景氣前景暢旺。

台股12日續創11,875點波段新高，同時在國內經濟穩定成長外，資金面、籌碼面及技術面均處於十年以來多頭最為有利的條件，加上政策面和國家隊積極偏多的心態不變，後續挑戰歷史高點12,682點將是指日可待。

個股方面，本周納入投資組合的威剛，11月營收創近14個月新高，產業谷底已過，配合籌碼面及技術面均處於有利的位置點，後續只要量價不失控，續漲再創新高的機會可期。

操作方面，千萬不要忽視「控盤者」強烈作多的決心與企圖心，只要多頭格局不變，且未出現爆量不漲或多頭結構遭到破壞前，順勢操作就是作多。

(工商 )