華冠投顧分析師吳官隆指出，觀察盤面，12日光學鏡頭與印刷電路板（PCB）的股票表現不俗，5G概念股則呈現小幅整理態勢。其中，光學鏡頭廠大立光及玉晶光續強，將對蘋概股產生正面影響。

他分析，美股11日呈現溫和小漲，但費半指數卻強漲2.23％，帶動亞股12日開盤普遍走揚，日、韓股都上漲，只有陸股表現偏弱，而台股走勢特強。

台股12日上漲135點、收在11,836點，成交量逾1,500億元，上市指數出現紅棒帶量延續強度，儘管大部分是靠台積電及大立光的強度支撐，但多頭續漲的企圖實有展現；上櫃指數連續八日開低走高，盤勢強度維持不變，中小型股13日走勢尤為關鍵，端看能否連續九日收紅棒。

個股方面，本周納入投資組合的玉晶光，12日股價上漲5元、收在479.5元，技術指標KD拉升至79附近，多頭局面有機會延續，前波壓力區470元已站上兩日，端看本周能否續戰480～495元以上的位置。

(工商 )