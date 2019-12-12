運達投顧分析師洪任浚表示，台股12日狂飆135點，加權指數攻上11,800點大關，成交量能也放大至1,500億元，市場情緒由恐慌轉為興奮，此時操作務必謹慎，切勿過度追價。個股方面，本周納入投資組合的國巨，被動元件庫存消化速度優於預期，帶動股價上攻。

他指出，從台股結構面來看，大盤指數雖然大漲，但上市櫃上漲家數800家、下跌家數逾千家，顯見有人趁機調節持股，尤其該賣壓非來自一般散戶，而是能控制股市的大部隊，先出個股再賣指數，即是法人慣用的操作手法，千萬別落入法人的陷阱當中。

當前台股最大風險仍在於美中貿易戰，儘管貿易戰並未對美國經濟造成影響，這也讓美國總統川普有再加徵關稅的可能，而對股市來說，現在指數在歷史新高附近，任何風吹草動都可能使盤勢大幅波動。

從市場新聞面來看，課與不課關稅都有其支持度，中國官方就像焦急等待考試成績揭曉的小孩，是好是壞下周就能見分曉，然投資人卻不能等結果出來才作持股上的調整，現階段最佳的操作策略即是降低水位、靜候機會。

(工商 )