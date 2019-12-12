為落實蔡總統重視我國精英運動選手全人培訓的政策理念，教育部體育署依據行政院核定優秀運動選手輔導方案，以「體育向下紮根、選手職涯輔導」為雙主軸，從就學輔導、就業扶植及獎勵措施等三面向，執行優秀運動選手輔導措施，展現政府照顧優秀運動選手的政策決心。

體育署長高俊雄表示，學生運動員因兼具學生與運動員身分的雙重壓力，該如何時間管理、找到兩者之間的平衡，確實是很多學生運動員必須克服的難題。因此，為協助運動成績優良學生在就學方面的輔導，體育署提供運動成績優良學生甄審、甄試、單獨招生等升學管道，生活照顧、課業輔導及學雜費補助，以及運動科學與運動醫療支援。

高級中等以下學校，體育班為多數運動成績優良選手選擇銜接培訓的管道，目前計有147所高中職設立體育班，約佔全部高中職校538所的27.32%。高級中等以上學校，則於90年訂頒「中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法」，提供運動成績優良學生「甄審」、「甄試」、「單獨招生」等升學管道。「甄審」以國際運動競賽成就作為報名門檻及分發依據，無須學科考試及術科檢定；「甄試」是以全國運動競賽成就為報名門檻，部分專長須參加術科檢定；「單獨招生」則指透過單獨招生，自行辦理招生作業，招收運動成績優良或具運動潛能之畢業學生，培育運動人才，發展學校運動特色。體育署進一步指出，108學年度，甄審、甄試招生名額為高中組升大學甄審2,700名、甄試370名；國中組升高中職五專甄審100名、甄試79名。單獨招生的部分，高中升大學有大學校院86校，計3,032名；國中升高中職單獨招生71校，計1.093名。此外，辦理高中職體育班特色招生甄選入學共有147校159班辦理，招生名額計5,362名。

為建立運動選手生涯輔導照顧制度，讓優秀運動選手無後顧之憂情況下接受嚴格競技訓練，以提升選手專項競技實力，進而整體提高我國國際競技運動實力，體育署於99年度訂頒「運動發展基金辦理運動選手輔導照顧作業要點」辦理優秀選手「學雜費」、「生活照顧」及「課業輔導」等事項。

另因應108學年度新課綱上路，為落實十二年國民基本教育體育班課程實施規範，體育署正研擬「高級中等以下學校體育班學生學習輔導補助要點」草案，並編列八千萬預算支應，做為未來推動運動成績優良學生學習輔導，以精進學生的學習與發展。

在生活照顧方面，則以參加奧運運動種類及項目訓練之選手為限，包括基層運動選手訓練站、體育高級中學及大專校院發展特色運動符合資格條件之優秀運動選手，補助項目如下：(一) 學雜費補助：符合申請資格者，中等以下學校選手每學期最高補助500元至8,000元；大專校院每學期最高補助5,000元至3萬元。(二)生活照顧補助：符合申請資格者，中等以下學校選手每月最高補助1,000元至3,000元，大專校院選手每月最高補助2,000元至1萬元。(三)課業輔導：符合申請資格者，中等以下學校選手每月最高補助500元至1,000元。

為落實對於學校體育政策計畫之推動，建置與整合我國運動人才培育體系體育人才照顧系統，及落實執行「高級中等以下學校體育班設立辦法」第11條規定，體育署特規劃執行「運動傷害防護員巡迴服務試行計畫」，自102學年度起訂定並實施「補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫」，截至107學年度計補助教育部主管學校及地方政府所屬學校之學校數量達156校，並設置7大區域輔導中心，協助各校執行運動員運動防護事宜。

該計畫之執行策略包含：運動防護與管理、區域醫療服務網建置及運動防護訪視與輔導等三大策略。另已建置E化系統、7大區域輔導中心資訊網、運動防護計畫申請系統以及運動傷害與管理紀錄系統等，登錄學生運動傷害的紀錄，俾未來研擬相關防範措施，並提升資料處理之效率、減少人力與行政負擔。截至108學年度估計已服務逾4,000位高中體育班的學生，未來將視預算編列狀況，向下延伸協助中小學運動選手。

體育署表示，體育環境的發展與運動選手的養成，有著密不可分的關係。為達到卓越競技、登峰造極的體育政策目標，更應重視對於運動選手的培育；因學校體育為競技運動的培育搖籃，讓運動成績優良學生在就學方面得到完整的輔導，協助運動選手追求「更快、更高、更強」的境界，是體育署目前最重要的任務與使命。

(中時 )