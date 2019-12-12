永和天主堂樂齡健康活力中心開設「玩美樂齡模特兒」。（老盟提供／林良齊台北傳真）

永和天主堂樂齡健康活力中心開設「玩美樂齡模特兒」。（老盟提供／林良齊台北傳真）

立法院日前通過「中高齡與高齡者就業促進法」，但在民間早就有不少民間組織推動高齡者就業，老盟秘書長張淑卿認為，高齡者就業不只為了薪資，更為了尊嚴與社會認同，如永和天主堂辦理「玩美樂齡模特兒」邀請高齡學員學走秀，不少董事長、總經理改學走秀，更希望為高齡產品代言。

永和天主堂樂齡健康活力中心「玩美樂齡模特兒」，邀請專業形象顧問指導，到化妝、服裝搭配、走秀、舞動作都要學習，希望提供銀髮族一圓模特兒夢想的平台，同時因應超高齡社會多元市場需求，培養更多65＋代言人。

66歲的李鎮樟年輕時從事，高科技管理投資及管理工作，50多歲時發現自己有心肌梗塞因退休回到台灣，多年來從事公益，此次在朋友的邀請下參與「玩美樂齡模特兒」，發現走秀看似簡單，但要走的大方，「真的有難度」。

72歲黃文和年輕時開設，10年前退休後關懷弱勢、打打太極拳，退休後生活更豐富，而當初在朋友推薦之下參加「玩美樂齡模特兒」，但想說老了後照相一定很醜，困難在於「自信心不夠」，但在老師的引導之下，慢慢可以接受自己，未來還希望可以為更多高齡產品代言。

張淑卿認為，高齡者「工作」並不是為了與年輕人搶工作，而是針對銀髮族特質，希望能夠彈性時間及符合體力為前提的兼職工作，兼具社會參與、自我實現、經濟自由、身心健康等優點，銀髮族投入就業不一定是因為經濟上的考量，許多人都是希望多學習，為社會貢獻一己之力。

(中時 )