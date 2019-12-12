▲蔡培慧有游前院長水牛伯送來的1對福入、開運達摩。（蔡培慧提供／楊樹煌南投傳真）

競選期間，致贈日本祈願達摩，似乎已成贈送參選人的熱門吉祥物，南投縣第一選區立委選舉，繼馬文君有日本人專程從日本訂製，並送來巨無霸的「必勝達摩」，祝福她高票連任；最近游前院長水牛伯也特地準備1對日本的祈願達摩來送給蔡培慧，形成兩位參選人先後都有人致贈達摩的趣聞。

馬文君是因當年擔任埔里鎮鎮長時，因積極推動long stay計畫，讓埔里成為日本民眾認同的海外移住新樂園，當時任親善大使的佐藤貢一郎因而與馬文君等成為摯交，在馬文君由鎮長轉戰立委時，特地遠從日本訂製「馬文君必勝達摩」並專程送來台灣，祝福她參選必勝。

馬文君在往後3屆的參選中也是如此，只是訂製的必勝達摩1次比1次大，本屆馬文君已是第4度參選，日本的親善大使佐藤貢一郎等，今年也不例外，再度送上1尊高70公分、寬60公分，約有半個人高的巨無霸達摩，並刻上馬文君必勝，祝福馬文君挑戰4連霸連任成功。

贈送日本祈願達摩，無獨有偶，南投縣第一選區繼馬文君每屆參選都有日本人專程從日本送來大型達摩之後；同選區另位立參選人蔡培慧，近日中有行政院前院長游錫方方土前來南投助選時，也特地準備1對日本祈願達摩來送給她，水牛伯指出，這對達摩，1個是在日本經過和尚誦經祈福；另1個是在宜蘭寺廟加持，就是要預祝蔡培慧勝選。

(中時 )