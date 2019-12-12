國民黨總統參選人韓國瑜及嘉義市立委參選人傅大偉聯合競選總部將於14日成立，當晚在北香湖公園大造勢，傅大偉12日推出「五幸福」政見，規畫嘉市未來的發展願景，市長黃敏惠出席力挺。

競選總部發言人陳家平表示，總統韓國瑜及傅大偉聯合競選總部，將於14日（周六）晚間6時30分，在北香湖公園舉辦成立大會，韓國瑜、黨主席吳敦義、全國競總主任委員朱立倫、不分區立委參選人謝龍介等人站台，當天現場布置3000張椅子，預估人潮破萬，展現大團結的氣勢。

黃敏惠說，傅大偉理性問政，認真拚選舉，人曬黑也瘦了，她鄭重推薦傅大偉是最佳立委人選，為嘉義市發聲，爭取資源建設嘉義市。

傅大偉表示，「五幸福」政見包括「一鐵」是指鐵路高架化38億元自籌款，應由中央全額負擔，「二環」是爭取環潭自行車道及環狀電動公車，提升全市綠能運輸，「三館」是爭取西區運動中心、圖書總館及科學教育館，「四河川」是整治北排水環境、道將圳、牛稠溪流域、八掌溪河岸景觀，這些政見全部落實，讓嘉義市五（有）滿滿的幸福感。

(中時 )