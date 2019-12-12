南山人壽代理董事長尹崇堯人事案，歷經金融業首見的兩次面試後，金管會今（12）日宣布現階段不核准。金管會保險局局長施瓊華說明，南山人壽規模大，因此金管會認為董事長在做決策時，都關係到所有保戶權益，必須要有足夠歷練，更強調和尹崇堯年紀輕沒有絕對關係。

金管會表示，針對南山人壽因「境界成就計畫專案」，遭處停止該公司董事長杜英宗其董事及董事長職務2年，函報於董事長停止執行職務期間，擬由尹崇堯董事代理董事長一案，經審查結果，考量南山人壽資產及業務規模龐大，就擔任代理董事長一職而言，尹崇堯在保險專業能力及保險業經營經驗方面，「仍有待進一步的歷練提升及累積經驗」，經綜合評量，決定應予「緩議」，並請南山人壽重新考量代理董事長人選。

南山人壽至9月底止，保戶有623萬戶、保單主附約合計共1430萬件，施瓊華認為「規模確實很大」，因此金管會希望董事長在經營能力和決策經驗上要有一定資歷，較符合南山現在的需求。尹崇堯擔任董事3年，施瓊華表示，這算是很基本的年資條件，當然也考量了他這些年的表現，有沒有累積足夠實力。

「金融業史上最年輕董座」落空，金管會是否有「年齡歧視」？施瓊華強調，雖然不可諱言比較年輕的話，在公司時間也就相對不長，但絕對不是光看年齡輕就不行，若有累計一定資歷，還是可能過關。施表示，南山隨時都可以開臨時董事會來決定新的代理董座人選，如果過一段時間還是要提報尹崇堯，金管會就會依程序再審一次。

南山董事會在9月中遭裁罰後，很快通過由南山大股東尹衍樑之子、南山董事和董事長特助尹崇堯，代理南山董事長，但尹崇堯年僅36歲，專業資格符不符合也有爭議，金管會保險局非常慎重地進行了兩次面試，創下金融業紀錄。

首次面試由保險局長施瓊華上場，時間長達兩小時，第二次組成審查小組，由金管會主委顧立雄擔任主席，也面談了約兩小時。施瓊華指出，過程以問答方式進行。

尹崇堯是輔仁大學法律系學士、英國牛津大學法律博士的高材生，據了解，他待人不錯、樸實，個性低調內向，不過從來沒有公開露面和照片，廬山真面目成謎。

南山人壽回應，對於主管機關的決議虛心接受，近日將召開董事會重新推舉代理董事長，並遵照主管機關指示辦理。

(中時 )