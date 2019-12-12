「熟識我的人都說，我不斷嘗試改變，是因為沒有安全感而努力著。」甫獲21屆國家文藝獎肯定的藝術家莊普如是說，回顧自己的成長與創作生涯，儘管一直是被不安全感伴隨，卻也野生而蓬勃地發芽出屬於自己風格的園圃。

莊普的獲獎，獲評為「1980年代起持續從事低限藝術創作，探索極簡思維的可能，並在台灣帶動一股超越國際與本土的思潮與運動。」而這一條探索之路，莊普看似冷峻的面容靦腆而笑「從小就是難搞的小孩吧！一直很難用言語表達感受，活在自己的世界，直到開始畫畫。」

「小學四年級參加美術比賽，畫筆都沒帶，老師發給一張白紙和剪刀，嚷我自己看著辦。」莊普在校園內撿落葉剪貼後得到了比賽第一名；「初中時媽媽花了不少錢買回家一張油畫，我覺得畫得不好，覺得自己畫得好，一氣之下把油畫全部塗白，這大概是我人生的第一張白色繪畫。」莊普哈哈一笑，說起來，自幼他就希望和別人不同，在日後的創作亦然，「都流行抽象，我就畫寫實，人家畫寫實，我就畫抽象。」

年輕時畫得任性，赴西班牙馬德里求學的5年裡，莊普卻是完全壓抑任性，從古典的基本功練起，「每天早上站著畫素描，下午站著畫油畫，站了5年」一開始底子差，同宿舍的同學還拽著他惡補「幾位香港的醫學院學生，一早上課前給我上解剖學；西班牙同學教我透視學。」功底是磨厚實了，但畢業前莊普仍要面對關鍵的課題：「沒了教室，我要畫的自己的畫是什麼？」

以5年的基本功為基礎，色彩學、黃金比例皆內化為創作時的視角，卻不只是模擬眼見的世界，莊普80年代回台後一方面尋找自己適合的美術脈絡，一方面結識了理念相近的前輩藝術家林壽宇等人。

「當時從中國水墨畫上許多的收藏章為靈感，又從現代主義中取出垂直、水平的經典架構，發展出以印章取代筆的形式，拋棄技巧，又像是在美術史上占一席之地，認證存在感。」莊普從形式主義中找到自己的符號，也獲亦師亦友的林壽宇認可「玩得很不錯！」

近年莊普又挑戰古典低限主義，以帶有功能性、指涉性的現成物如樹枝、石頭等材料豐富繪畫內涵，以立體的空間裝置牽引現實生活，他表示「隨著人生不同體驗與時代思潮而變」過去的形式已過於理性而缺少人性與感性，便希望破格以產生錯置的詩意。

對莊普而言，一路走來自來也經歷無數的「檻」，但既然認真想走藝術之路，經常省思自己缺少什麼，持續吸收新觀念，是他認為走上創作之路必要的存活方式。

(旺報 )