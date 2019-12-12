摩根大通策略師表示，中美最終勢必會達成貿易協議，雙方將解除部分關稅，再加上全球景氣復甦、大選年來臨等因素帶動，看好美股牛市可能延續至明年，標普500指數在2020年可望攻上3,400點，比起目前水位高出逾8％，該指數企業每股盈餘（EPS）也較今年成長10％。

摩根大通首席美股策略師布賈斯（Dubravko Lakos-Bujas）在研究報告指出，中美貿易僵局帶來的衝擊已反應在股價上。他提及「整體的影響包括…企業投資（資本支出）下滑、消化庫存、商品價格走疲、美元走強等」，已導致標普500企業EPS減少12美元。

布賈斯預料，川普政府最終將與中國達成協議，接著中美將撤回一部分關稅，以及全球景氣復甦、選舉年的帶動以及中立的投資者立場，都會推升標普500指數明年上看3,400點。

他認為在上述利多支撐下，明年標普500企業EPS合計180美元，比2019年估計EPS 163.63美元高出約10％。

布賈斯在2020年展望報告中預料美股波動仍然相當低，因CBOE波動率指數（VIX）僅在14～15之間，低於歷史平均值的19。

至於即將迎來的選舉年，布賈斯表示，「我們認為最可能出現的兩個結果，其一是川普連任，其二是由經驗老道的中間派民主黨人勝選，這兩者對股市會帶來中立或正面的影響。他提及，「倘若是激進的左派民主黨候選人當選，會對股市造成下行風險，但是我們預料出現這情況的機率很低。」

(工商 )