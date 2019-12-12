經濟部上周預告明年度再生能源躉購費率，12日召開費率聽證會，希望趕在年底前完成，明年元旦上路。台灣離岸風電產業協會（TOWIA）周四表示，明年離岸風電躉購費率將由今年每度5.516元降到5.0946元，降幅達7.6%，但風場開發條件還未改變，希望躉購費率維持。

TOWIA說，依據經濟部遴選結果，目前尚未簽訂躉購費率的業者需於2021年起併網，與其他已簽訂躉購費率業者的併網年度並無差異，甚至為相對早期的開發，故TOWIA認為2025年前風場實質開發成本並未改變，費率應無任何調整的理由，還望經濟部基於實際情況維持與去年相同的費率。

TOWIA指出，今年初公布的離岸風電躉購費率草案，不合理的降幅、取消階梯式費率以及新增收購上限，引起離岸風電開發商及產業鏈的反彈，一度危及台灣好不容易建立起來的離岸風電市場，甚至引起國際間對台灣風電發展政策的疑慮。所幸其後在各界提供具體數據、進行更充分討論後，躉購費率委員會最終決定調整降幅、保留階梯式費率，新增的收購上限機制亦有放寬。

TOWIA認為，多數離岸風場已與台電簽訂購售電合約而不受費率調整影響，然而2020年費率草案的降幅，並未能反映未來3～5年間風場實質建置成本，恐為市場帶來錯誤訊號。

(工商 )