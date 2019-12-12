台新銀行與財金公司及美國Discover公司獨家合作，即日起台新銀行全台及金門近3,700台ATM，為全球持有Discover及Diners Club International（Diners Club）客戶提供24小時提領現金及餘額查詢服務，讓來台國外旅客，享有更友善、便利的觀光環境。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，這次台新銀行獨家與財金公司以及Discover合作， Discover持卡人可在全台熱門觀光景點，如寧夏夜市、逢甲夜市、台北101、墾丁等國外觀光客常到訪地點，周邊的全家或OK便利商店，輕鬆利用台新銀行ATM完成現金提領，不用再擔心提款不方便的窘境。

台新銀行指出，配合ATM新服務開啟，民眾持任一家銀行金融卡，在台新銀行ATM完成提款、存款、轉帳（每筆金額需大於1,000元）、繳費等跨行交易，每月滿5筆以上，每筆均可獲ATM加碼回饋相當於5元的晶彩點5點。民眾於ATM完成交易後可直接兌換點數並列印「全家」、「萊爾富」、「OK mart」等三家便利商店購物金，於消費購買飲料、生活用品時直接在結帳時進行折抵。

(工商 )