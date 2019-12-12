針對遠東航空無預警停止營業，觀光局今（12）日下午表示，已經與旅行業公會達成「參團旅客解約退費處理」共識，以確保消費者權益。初步統計受影響旅客的人數，在出團之出境旅客有120團，計有3251人；預計回程入境旅客5團，計有157人。

觀光局指出，為保障參團旅遊消費者權益，已與旅行業全國聯合會、旅行業品質保障協會，商定出「旅客參團解約退費處理原則」。第一，對於尚未出發者，因為「無預警停止營業」屬於「不可歸責於旅行社與旅客」雙方之事由，因此依據「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第14點，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。

觀光局說，旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。任何一方知悉旅遊活動無法成行時，應即通知他方並說明其事由；其怠於通知致他方受有損害時，應負賠償責任。而且，為了維護本契約旅遊團體之安全與利益，旅行業解除契約後，應為有利於團體旅遊之必要措置。

第二，針對已經出發者，觀光局表示，依據「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第20點，為維護旅遊團體之安全及利益，旅行業「得」變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程，「因此所增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客」。若是旅客不同意前項變更旅程時，得終止契約，並得請求旅行業墊付費用將其送回原出發地，於到達後附加利息償還。

觀光局說，已請旅行業全國聯合會全力協助出團旅行社與旅客，如與旅行社如遇有解約退費之消費爭議無法解決，可檢附相關收據及契約，以書面向旅行業品保協會，或向觀光局申訴；相關旅遊諮詢可利用觀光局免付費電話：0800-211734、旅行業品保協會申訴專線：02-25995088查詢。

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