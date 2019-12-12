蔡英文總統日前表示研議成立數位發展部會，將整合各部門，設立文化、資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的數位主管機關。行政院副院長陳其邁今天進一步表示，數位部會涉及跨領域、部會政策協調，總統大選後，行政院明年開始啟動相關組織調整規劃，處理部會功能重疊或相關協調事宜，提升數位競爭力。

陳其邁表示，成立數位部會對台灣數位轉型、建立智慧政府或智慧應用服務而言非常重要，因為涉及跨領域、跨部會的協調和政策工具整合，中央將成立數位發展專責機構，加大數位轉型力道。

蔡總統日前針對未來四年任期，提出兩大科技政策願景，一是進軍太空產業，讓台灣成為衛星零組件與地面接收設備，或相關系統設備的重要研發、製造基地；二是研議成立數位發展部會，設立橫跨資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的數位主管機關，以落實數位轉型。

蔡總統認為，因應物聯網（IoT）時代，必須研議成立數位發展部會，在下階段，政府的資訊、網路和傳播部門，需有突破性整合，以面對未來新科技的挑戰，並協助台灣社會各界落實數位轉型。

對此，陳其邁指出，數位部會對於台灣的數位轉型，包含建立智慧政府、相關智慧應用與服務等，都非常重要，因為許多事務跨領域，會涉及部會間的協調及政策工具整合，若能成立數位專責機構，可加大未來數位轉型的力道。

(工商 )