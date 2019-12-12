台新金控為獎勵年度服務楷模及服務極優分行，舉辦「3S領航 服務齊心 點亮台新」頒獎典禮，由該公司董事長吳東亮頒獎，計有27位員工及5家台新銀行分行接受表揚。吳東亮致詞時，肯定獲獎服務楷模們用心提供優質服務的付出，也期勉所有台新員工要秉持「Simple簡單、Sincere真心、Superior極優」的3S服務精神，成為最懂客戶的「智慧好夥伴」。

台新金控表示，今年是第14年舉辦服務楷模選拔，有別於往年，除台新銀行外，擴大規模加入台新證券、台新投信的員工共同進行遴選。今年當選的27位服務楷模是從9,000餘名員工中脫穎而出，除服務優質外，在專業領域及解決問題的效率也表現亮眼，更因此奠定客戶與台新良好的長期夥伴關係。

今年台新銀行從101家分行中評選出永福、北大、鳳山、彰化、古亭五家服務極優分行，這幾家分行除通過各項高標準的檢核外，全年持續獲得客戶高度滿意更是勝出的主因。

台新金控指出，今年的服務楷模頒獎典禮及晚宴活動，循例邀請受獎員工的家人共同參與，典禮現場以氣球、花束及螢光字板精心佈置，並安排受獎員工與家人一起走「服務星光大道」，接受親友團與啦啦隊夾道喝采，熱鬧又不失慎重的典禮安排突顯台新對員工的重視。

除了對每一位受獎員工表達肯定外，吳東亮也特別對員工家人表達感謝，並強調，就是因為有家人堅定的在背後支持，才能讓服務楷模們無後顧之憂，盡心盡力在工作上衝刺。

台新金控持續積極追求卓越的服務品質，吳東亮期許全體員工要落實遵守「金融服務業公平待客原則」，在日常工作中讓每一位客戶與銀行接觸的任一過程都受到公平、合理的對待。此外，用心從客戶角度著想，讓客戶在進行金融交易或系統操作體驗都感到輕鬆簡單。台新金控專業團隊提供客戶優質服務，致力讓客戶感到安心與被重視，優異的表現持續獲得國內、外專業機構獎項殊榮，今年累計獲獎數達142項已創歷年新高，這也是對台新金控極優服務的肯定。

(工商 )