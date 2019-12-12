遠東航空傳出歇業，若旅客行程遭影響，恐怕保單是不理賠的。保險局12日緊急與產險公會確認，一般旅遊不便險的班機延誤，是要入海關之後才起賠，另外如旅程取消的損失，則大部分保單會將航空公司遏業或破產，列為「除外不保」事項，所以已投保旅遊不便險的自由行旅客，若因遠航受影響，保單恐不理賠。

但若是團體旅遊，行程被更改，則要看旅行社的相關保單是否有理賠或補償方案。

國人出國旅遊越來越多人會投保產險的旅遊綜合險，除了有旅行平安險的相關保障，還有航班延誤、行程更改、旅程取消等相關補償金。

但這次遠航無預警歇業，若有旅客的行程因此受到影響，甚到假期泡湯的損失，恐怕就算投保了旅行綜合險，也沒得理賠，主要是產險公會回應，大部分旅綜險都會將航空公司倒閉或歇業，造成旅程取消的損失，列為不保事項，即無法理賠。

不過，保險局也表示，由於這不是強制條款，即要回歸各產險公司保單的設計，也許有公司是沒有排除不保，即可能有理賠。

(工商 )