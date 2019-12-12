台灣、韓國學子藉為期3天的國際交流，開拓視野增進外語表達溝通能力。（何冠嫻攝）

文華國小安排國樂表演迎賓。（何冠嫻攝）

苗栗市文華國小與韓國慶尚北道江口小學締結姐妹校，12日起展開為期3天的國際交流活動，安排多元課程與戶外走訪，讓在地學子相互交流，提升外語表達溝通能力，更將苗栗的在地文化與風情行銷國際。

12日文華國小安排悠揚的客家歌謠組曲，迎接韓國江口小學2名教師及14名學生一行17人。文華國小校長林文星以中英雙語致詞，感謝今年10月中旬赴韓交流，獲江口小學熱情接待，並締結國際姐妹校，盼未來透過定期互訪，在接觸過程理解、包容不同文化差異，提升學生外語表達溝通能力，培植文華國小學生國際觀，成為具備世界公民素養的優秀兒童。

江口小學校長金聖壽(Kim SungSoo)因臨時有事無法赴台，由帶隊老師致詞表示，韓國和台灣長久以來就像朋友一樣親近，希望藉由姐妹校關係，為雙方打下進一步交流的基礎。

文華國小藉校本課程「國際教育」，推動各項國際交流活動並累積豐富經驗，12日至14日與江口小學交流期間，將安排油桐花藝製作、書法寫作、樂樂棒友誼賽，以及桌球、手球、疊杯、紙藝、料理小職人等特色課程與活動。14日安排走訪銅鑼客家文化園區、三義龍騰斷橋、勝興車站等戶外教育，透過絹印、擂茶、搗麻糬等手作活動，讓韓國師生體驗客家在地生活，將客家文化與風情行銷至國際。

(中時 )