國民黨副總統候選人張善政今在桃園出席新住民座談時說出「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心」。民進黨痛批張，德不配位。呼籲韓陣營先為自己的歧視言論道歉，民進黨婦女部願意為他們上課補性別學分。

李晏榕強調，張善政曾為行政院長，現在是副總統候選人，但是發言充滿歧視，毫無口德。「張善政應該考慮下架自己」。

李晏榕表示，張善政過去一直在幫韓國瑜善後，如今不知道是近墨者黑，還是現出原形，接連說出不當的發言，今天的發言更是令人完全無法接受。李晏榕問，沒生過小孩就不懂的父母心的說法，全然是一派胡言，沒有任何因果關係，也傷害了許多期待有孩子的人。

她說，依照張善政的心態，那麼難道每個人都一定要養寵物才懂得愛護動物嗎？張善政身為副總統候選人，言論令臺灣人丟臉。

民進黨婦女部主任蔡宛芬指出，新住民納保問題，牽涉的是整體國人的公平性問題，而目前針對未納籍新住民已提供一定的醫療輔助措施，至於政策是否要提供更完善的照護有討論空間。

她說，目前國民兩黨對於此事之爭議僅在於經費來源，張善政副總統候選人卻無限上綱至對蔡英文總統的人身攻擊，簡直荒謬。此舉突顯出 國民黨並不是真要照顧新住民，而是欲借此議題遮掩韓國瑜歧視之實，並同時進行性別歧視之攻擊。

蔡宛芬痛批，國民黨屢屢用蔡總統個人未婚之事作為其無法擔任國家領導人理由，是嚴重的性別歧視，完全無視於現今多元社會發展的現況，遑論要談照顧新住民。

蔡宛芬強調，一國的領導人最重要的是尊重這個國家各種不同價值選擇的人民，國民黨卻緊抱性別刻板社會之僵化價值，再三質疑與否定未婚者、無子女者。韓國瑜陣營多次發表對女性及新住民的歧視言論，如鳳凰與雞、瑪麗亞、母語在家學等發言，現在再添一則。

(中時 )