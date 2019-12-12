協助疏運 華信、立榮明開14加班機 18:252019/12/12 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華信航空、立榮航空13日加開加班機協助離島疏運。（民航局提供／陳祐誠傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空宣布12月13日起暫停營運，民航局協調華信航空、立榮航空國內線加開14班加班機，並放大2航班的機型，協助疏運金門與澎湖離島航線。 (中時 ) #航空 #疏運 #加班機 #華信 #金門 也許您會感興趣 推薦閱讀 加班機？包機優惠？民航局不回應、不清楚 04:102019/12/09 政治要聞 金門立委傳賄選 檢立案調查6件 12:272019/12/11 政治 住金門超可憐？老司機曝超爽真相 12:092019/12/11 日常 過年離島航班 第二波加班機17日開賣 12:322019/12/11 生活 過年離島第二波加班機 民航局：17日開賣 19:082019/12/11 生活 《航運股》2020總統、立委選舉，高鐵加開54班次列車疏運 11:082019/12/12 財經 高鐵加開54班選舉列車 14日開放購票 11:432019/12/12 生活 遠航公告明起停飛 華信、立榮接手航線 12:202019/12/12 生活 遠航傳暫停票務系統 金門民眾剉咧等 13:092019/12/12 生活 《翻爆晚間精選》遠航閃電停飛 華信.立榮接手航線 17:392019/12/12 生活 生活熱門新聞 沒人吃得完！好市多最恐怖食物 網友：沒有覺悟不要買 - 生活 張綱維神隱 民航局記者會突傳遺書：遭詐騙願以死謝罪 - 生活 2020年星座運勢出爐！這2星座有破財危機 - 生活 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 好市多哈根達斯秒殺！她拆封後傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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