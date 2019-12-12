藍營立委候選人徐志榮（站立者）12日安排「苗栗縣農經建設考察」，與官員趕赴公館、大湖、卓蘭等地，聽取地方建設提案。（巫靜婷攝）

藍營立委候選人徐志榮（右四）12日安排「苗栗縣農經建設考察」，邀集地方提出建設意見，由中央官員逐一回覆。（巫靜婷攝）

綠營立委候選人徐定禎（站立者）12日同樣前進大湖舉辦問政說明會。（徐定禎提供／巫靜婷苗栗傳真）

綠營立委候選人徐定禎（戴手套者）12日清晨，前往卓蘭與競選團隊站路口拜票。（徐定禎提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣立委第二選區藍綠候選人徐志榮、徐定禎，12日不約而同選在大湖舉行會議，徐志榮站台促銷大湖草莓後，隨即會同經濟委員會考察苗栗地區農經建設，針對自來水延管、路燈設置等民生議題進行協調；徐定禎則是一早就到卓蘭掃街拜票，隨後趕赴大湖舉辦問政說明會，向鄉親說明參選4大政見。

苗栗縣山線立委大湖拚場，藍綠候選人前進大湖、卓蘭地區，打出政績、政見牌催票，藍營候選人徐志榮挾現任優勢，透過經濟委員會召委陳超明協助，12日安排「苗栗縣農經建設考察」，與官員趕赴公館、大湖、卓蘭等地，聽取鄉長等地方人士之建設提案，還抽空為大湖草莓開園站台，想以政績獲得選民青睞。

徐志榮指出，地方需要建設，這次考察成功爭取公館鄉北河村1至8鄰供水延管工程；大湖鄉62線砲石段申設台電外線方案，也獲台電公司允諾全部補助工程費用；大湖東興村簡易自來水設施興建工程、富興村及泰安錦水村、卓蘭西坪里等延管工程，也循程序陳報，水利署將協助爭取經費。

綠營候選人徐定禎則在清晨6點半，就到卓蘭大橋與早市掃街拜票，隨後到大湖南北通餐廳，舉辦問政說明會，地方代表與鄉親近百人到場支持，徐定禎重申參選立委的4大政見，針對大湖地區農業發達，強調爭取提升農漁民勞工年金保險福利等政策，並嚴格把關高汙染產業、設置專區管理等，氣氛熱絡。

(中時 )