大甲高中商業類技藝競賽廣告設計學程選手江柏霖，榮獲電腦繪圖金手獎。（陳淑娥攝）

台中市大甲高中是一所綜合型高中，但專門學程學生卻在全國中等學校技藝競賽拚出3座金手獎、2座優勝獎座佳績；校長蕭建華表示，各校在各職類及各職種無不派出最優秀選手參賽，學校以綜合型高中型態，能有如此優秀成績，實屬難能可貴。

大甲高中為綜合型高中，就讀學術學程學生佔多數，但有一群學生對於技能學習卻有一股熱誠，毅然就讀專門學程，包括設計群科的美工學程、廣設學程、室內設計學程，商管群科的資訊應用學程，土木群科的建築製圖學程。

大甲高中專門學程學生參加108年全國中等學校技藝競賽，勇奪3座金手獎、2座優勝獎座。室內設計學程石翊彤與王郁臻獲室內設計金手獎與優勝；美工學程姚序承對於手作技藝如陶瓷、木作熟能生巧，獲得應用設計金手獎。

廣告設計學程選手江柏霖對公仔繪製具高度興趣，本次比賽題目是他最喜歡的單元，輕鬆應戰拿下電腦繪圖金手獎；資訊應用學程選手毛志傑，平常雖沉默寡言，但對於程式設計有著異於同學的思考邏輯，獲得程式設計優勝。

蕭建華指出，在學生適性選擇下，大多就讀學術學程，專門學程就讀人數日漸減少，但老師依然秉持專業和敬業精神，持續在工作崗位上努力，期待學生能夠在專業領域上發光發熱。

(中時 )