富邦悍將今年第八輪指名的投手楊程皓於近日完成兵役，今天以簽約金30萬元、一軍月薪7.5萬元，另帶激勵獎金20萬元的條件與悍將完成簽約！2019季中選秀會富邦悍將共選進十名新秀，楊程皓簽約完成後，僅剩一名戴云真仍在服兵役，待退伍後將進入簽約流程。

1996年生、畢業於文化大學的楊程皓，在本次中華職棒新人測試會中以優異身材及少見側投姿勢獲得富邦球團青睞。高中時期才改練側投的他，進入文化大學後姿勢更加穩定，擅長球路有卡特球及螃蟹球，球速最高可達148公里。

楊程皓與去年加盟悍將的王尉永為文化大學同窗好友，兩人也同樣都是在兵役結束後才順利加盟，早一步進入職棒的學長王尉永也表示：「程皓球速快，加上具有身材條件良好的優勢。很開心能再次跟他同隊，也期待他能早日登上一軍，健健康康的拚戰！」

成功進入職棒舞台，楊程皓特別感謝富邦悍將球團給予機會，期許自己能盡快上一軍，繳出穩定表現並為球隊貢獻。楊程皓近期也持續重量訓練，期待能夠早日參加球隊練習，盡速適應職棒環境

(中時 )