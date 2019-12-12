「卡神」楊蕙如案繼續延燒，台北市政府體育局針對民代質疑楊蕙如透過承辦體育活動要求補助一事舉行記者會說明，不過，中華民國體育監督聯盟祕書長趙安華則認為體育局公然說謊，12日下午再到台北地檢署按鈴控告北市府前觀傳局長簡余晏、體育局前後任局長李再立等7人涉嫌瀆職圖利、教唆偽造文書、偽造文書等罪。

趙安華指出，北市府觀傳局先前表示，從未補助過WTA，不過，從2017年的結案報告顯示觀傳局是贊助單位，而且招標底價175萬，決標價格相同，一毛錢都沒有殺，完全按底價決標，簡余晏是共同詐領、欺騙，所以提告簡瀆職圖利。

趙安華同時表示，每個單位向政府機關要去申請補助的時候，同時要附企畫書及經費精算表，但是，體育局在官網上公布的2017年企畫書，卻是最後的成果報告，就涉嫌偽造文書；而且，最後成果書應該是中華民國網球協會或易始公司檢填表，結果卻是楊蕙如蓋章，為什麼楊可以填最後報告書的表？難道這不代表易始公司就是楊蕙如？

趙安華說，2017年最後成果報告裡的2張發票，號碼、金額都是一樣的，第一期用這張發票申請165萬，第二期同一張發票申請295萬，勞務採購契約撥款方式規定得非常，第一期使用的發票不得拿來使用第二期，體育局對此卻替易始另找理由開脫，而且延遲履約沒有依規定按比例對易始公司罰款，反而與易始共同偽造驗收證明，這是核銷上一槍斃命的鐵證。

北市體育局長李再立除因卡神補助案被趙安華控告，先前也因中華抬協弊案被趙安華告發目前北檢偵查中。

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(中時 )