「108資訊月璀璨臺南」，將自12月19日至23日一連5天，於南紡世貿展覽中心登場，集結臺灣產、學、研及政府相關單位展示科技發展成果；市長黃偉哲今年以「解密未來」為主題，帶領民眾深入體驗人工智慧的世界，眾多亮點科技產品，精彩可期。

該展前記者會，今(12)日，由市長黃偉哲、經發局長郭阿梅、智慧發展中心主任林怡壯、市議員呂維胤、主辦單位臺南市電腦商業同業公會理事長吳進雄，及臺南市教育產業工會理事長侯俊良等人共襄盛舉。

黃偉哲表示，資訊月是大家長久以來共同的記憶，從早期由政府辦理到現在，民眾皆期待可以在資訊月買到便宜的電腦及3C產品，到現在已經變成政府重要的產業發展，以市府推動智慧交通城市而言，資訊月就是ㄧ個最好的機會，不論是AI人工智慧、無人機、無人車，或是AR、VR擴增實境、區塊鏈等新的概念，都可以聚集許多關心資訊產業及資訊產品的民眾，有更多的溝通，市府也將持續推動資訊產業的發展與輔導。

經發局表示，南市府11個局處參與「地方政府主題館」攤位，分別從財稅、地政、觀光、經濟、醫療、防汛、交通、教育、工程、輔具以及4G智慧等多種生活面向，將市府用心為民眾打造的優質生活、智慧服務完整呈現，致力打造更多元豐富的生活機能和舒適宜居的環境，積極推動「智慧新都」。

以「運用科技翻轉古城」為主軸，發展六大領域：智慧城市營運管理中心、水利防災、智慧交通、行動學習、健康社區與旅居觀光，使臺南逐步邁向智慧城市，提供市民更加方便的服務，其努力成果更於2018年榮獲全球ICF智慧城市TOP 7殊榮，足見臺南智慧城市發展進步。

臺南市具有推動無人載具產業發展的豐厚背景及潛力，不僅作為全國汽機車零組件的重要產業聚落(廠商家數為540家全國第一，年營收達899億元)，更有公私部門投入560億元的沙崙綠能智慧科學城。在充沛的產業能量下，加上產官學研的跨界合作以及市府政策鼓勵，可搭上這股新穎技術發展潮流，共同開創無人載具產業的新藍海。

在「教育科技館」邀集大臺南新課綱特色學校及教師，希望透過活動讓民眾可以了解108課綱實施後，學校的課程課色與總綱的願景目標，一系列活動包含規劃108 課綱教育科技論壇、認識智慧教室、教育微電影展、108 課綱課程體驗及國中、小教育科技應用展等等，另外現場還有闖關卡，完成任務即可兌換禮物。

(工商 )