根據集邦科技（TrendForce）光電研究（WitsView）最新調查，在5G應用帶動下，終端廠商開始佈局2020年的產品需求，帶動晶圓代工廠的產能稼動率提升，預估主要晶圓代工廠在8吋與12吋廠第四季的產能幾乎都在高檔水位，也因此在大尺寸DDI與小尺寸TDDI的供應開始受到排擠。

TrendForce研究協理范博毓指出，經過兩到三年的收斂後，目前大尺寸DDI主要集中在8吋晶圓廠0.1x微米節點生產。但近期許多新增的需求開始浮現，包括指紋辨識、電源管理IC及低階的CMOS Sensor等，在利潤率較佳的狀況下，晶圓代工廠以優先滿足這類新增需求為主，因而開始排擠原本的DDI供給。

TrendForce認為，雖然目前大尺寸面板市場因供過於求問題嚴重，加上步入淡季，整體需求較弱，但日後隨著面板廠產能調整到一個段落，加上電視面板價格逐漸落底，一旦客戶需求開始快速增溫，不排除2020年上半年大尺寸DDI可能將再次出現供應吃緊。

至於手機用的TDDI，在2018年上半年曾經一度出現供應吃緊，為分散風險，IC廠商開始將TDDI的生產從集中在80奈米節點，改為向不同晶圓廠的55奈米節點移轉。但2019年轉往55奈米的主要規格HD Dual Gate與FHD MUX6 TDDI，各自因為產品驗證與產品實際效益的問題，導致客戶採用意願不高，大部分的產品仍是使用既有的80奈米TDDI。

另一方面，在中國面板廠大規模量產後，OLED DDI的需求開始快速增加，預估2020年將集中在40奈米與28奈米生產為主。而部分晶圓廠在數個主要節點的生產設備共用的限制之下，在28奈米與40奈米擴大生產之際，可能導致80奈米的產能吃緊，進而影響TDDI的產出，預期可能會再次加速推動IC廠商將TDDI轉進到55奈米節點生產。

高刷新率手機滲透率持續提升，有助分散TDDI供貨風險

著眼於高傳輸的5G服務在不同區域開始運營，加上電競市場熱度不減，手機品牌客戶已把高刷新率（High Frame Rate，90Hz以上）面板視為2020年手機規格差異化的重點。IC廠商也在55奈米節點重新打造90Hz／120Hz用的TDDI IC，全力在TFT-LCD機種上推升新的需求。除了TFT-LCD機種之外，鎖定旗艦市場的AMOLED機種也積極在新產品布局上強調90Hz規格。

TrendForce預期，整體而言，High Frame Rate手機滲透率有機會在2020年突破10％，甚至在未來幾年成為高階旗艦手機市場的標準規格，而在市場加速轉進的同時，也有助於IC廠商分散在2020年可能遇到的TDDI供貨風險。

(工商 )