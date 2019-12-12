為培養並引發國內學生對於科普的興趣及提升科普專題實作能力，聯發科技教育基金會與國立台灣科學教育館攜手，推動全國小學科普實作獎勵計畫，將補助40組科展專題，獲選專題將可進入五階段獎勵，包括每校50本科普選書、科學專題師培營、獎金及禮券；偏遠地區專題另有保障入選比例。

五階段獎勵不斷，累積最高可達5.5萬

獎勵計畫共五階段，凡通過初選的專題即可獲得第一階段專題實作補助一萬元，指導老師將可參與第二階段3月7日之科學專題教師研習營，學校則可獲得第三階段50本科普書籍並進行閱讀推廣獎勵活動；團隊若於縣市科展或全國科展獲獎，另有第四、五階段獎金與禮券獎勵。2019年獲選專題來自39校、282位師生，最終有18組專題晉級全國科展、11組獲獎。

100％滿意度師培營、科普贈書閱讀，助教師一臂之力

深獲教師好評，滿意度達100％的科學專題教師研習營今年將於3月7日舉辦，獨家提供給本計畫入圍專題的指導教師，主題聚焦108課綱實作精神、實驗設計探討、數位化實驗記錄等領域，為教師推動科學專題加碼推力。第三階段每校50本科普贈書搭配閱讀推廣獎勵活動，邀請學生以及家人共讀分享，2019共2,700人參與。

聯發科技教育基金會董事張垂弘表示，從民國49年開辦的全國中小學科學展覽競賽，是國內推展科普教育的搖籃，而科技發展更是台灣經濟的命脈。我們自2011年開始，有感科普教育的重要性，透過獎勵補助、培訓課程和參訪等活動，激發同學們對科學的熱情，進而組成參賽團隊，用科學解決生活中的問題。計畫特別關注資源缺乏的地區，每年保留40％的名額給偏遠地區學校，9年來已經協助超過1萬1千名師生敲開科學學習的大門，探索科學應用的樂趣。

提交科展專題計畫申請書即可報名，偏遠地區名額保障40％

計畫徵件對象為全國小學師生，以校為單位，每校最多提出二件，一律以E-mail報名提交科展專題計畫申請書，簡章與申請書可於聯發科技教育基金會網站下載，徵件期限至2020年1月8日13:00截止，將保留40％名額給偏遠地區學校。

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