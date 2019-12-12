公視【音樂萬萬歲】即將播出「網路歌手vs.大叔抒情搖滾」專題，請來在網路上擁有破億點擊的蔡佩軒、開水小姐上節目獻唱經典成名曲，兩位也不藏私地分享直播「生財器具」。蔡佩軒拿出「生日喵喵」，是一種按壓下去會發出貓叫聲版本生日快樂歌的玩具，她說：「我在直播時若沒有喵喵，會覺得很空虛。」主持人馬世芳被這樣無厘頭的玩具搞得有點困惑，試玩一次後表示「好煩喔!」

馬世芳試玩蔡佩軒帶來的生日喵喵。（公視提供）

開水小姐談到手機直播最需要是一支手機還有可靠的手機架，剛入行不需要一開始花大錢，用手機原先的耳機配件來做收音就好，因為一開始買太貴的配備極有可能只是浪費錢。

蔡佩軒除了演唱成名曲〈我們不一樣〉更帶來自己14歲寫的第一首歌〈每一次想妳)。（公視提供）

兩位都不是從事「本行」但卻在歌唱領域開出美麗的花，蔡佩軒說：「發現做音樂很有影響力。我的本科是藥學，以前做藥學，是用藥物去療癒，現在只是換了一個媒介，我用音樂去療癒。」從遊戲實況主起家的開水小姐說：「大家都不想看我玩遊戲，因為打得太爛，但只要我開始邊唱歌邊玩，觀眾人數就會飆高，曾經有網友說，你要不要直接唱歌就好。」讓她又好氣又好笑。

開水小姐演唱〈克卜勒〉。（公視提供）

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