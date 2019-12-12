台中市大甲警分局積極關懷轄內弱勢族群，協助發送慰問金。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

適逢歲末年終，台中市大甲警分局積極關懷轄內弱勢族群，后里區公館里長馮詠淮及泰安派出所所長張智賢，特申請垃圾處理場回饋金補助辦理「關懷弱勢里民發放冬令慰問金」活動，日前發放慰問金，共計23戶受惠。

大甲分局泰安派出所員警平日利用家戶訪查時間，深入社區，發現獨居老人孤苦無依、行動不便或家境貧困者，需要關懷與協助者數戶，亟需幫助之弱勢家庭亦不少。

里長馮詠淮及所長張智賢特申請垃圾處理場回饋金補助辦理「關懷弱勢里民發放冬令慰問金」活動， 7日由馮詠淮、張智賢、公館里社區發展協會理事長陳運佐、慈濟宮主委葉木火等，共同發送慰問金，關懷弱勢家庭23戶，給予溫暖讓他們能度過寒冬。

大甲警分局長許明耀表示，台灣社會已邁入老年化，獨居老人及弱勢家庭亟需社會關懷，因此希望員警能充分發揮人民褓母及為民服務之精神，深入各社區，主動服務轄區弱勢家庭及獨居老人，並協助與社政等主政機關聯繫，讓他們可以感受節日的熱鬧及社會的溫暖。

(中時 )