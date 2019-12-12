《清輝朗照》陳雨萱(左)飾李清照、李寶春(右)飾趙明誠。(辜公亮文教基金會提供／王寶兒台北傳真)

《清輝朗照》劇照，自右起分別是飾演趙明誠的李寶春、飾演李清照的陳雨萱、飾演張汝舟的李寶春。(辜公亮文教基金會提供／王寶兒台北傳真)

京劇名角李寶春近年兩部作品《清輝朗照：李清照和她的二個男人》及《項羽和兩個女人》，分別以崑曲結合京劇、創造出歷史名將項羽的第三者，如此不同的新意為傳統戲曲注入新活水，在演出後佳評如潮，更將在年末展開台灣各地巡演，讓李清照與項羽的人生故事，以截然不同的方式走入民間。

在彩排記者會上，李寶春表示，自身在這兩齣戲上，必須要詮釋三個性格，「一個是愛的真，就是李清照的前夫；一個是愛的誠，演出項羽的真心誠意不愧情；一個則是飾演李清照的第二任丈夫，這個就是個假男人，你不知道他甚麼時候是真的還是假的。」

《清輝朗照：李清照和她的二個男人》原著為中國大陸劇作家郭啟宏，描述了宋朝女詞人李清照的兩段婚姻，第一段是和金石學家趙明誠，是李清照一生的真愛，夫婦倆人以賞玩金石寶玉為共同嗜好。但趙明誠因病過世，小吏張汝舟貪圖李清照手中的寶石玉器，努力接近李清照後，最終騙婚成功。

李清照發現張汝舟的不軌意圖後，不顧女子告夫需作三年牢的規定，堅持訴請離婚，不顧社會觀感，勇敢面對自己嫁錯人的事實，成為史上第一位打贏離婚官司的女人。

在李寶春改編的版本下，由陳雨萱飾演的李清照，必須融合京劇、崑曲的唱腔。在即將展開的巡演中，陳雨萱也將擔任《項羽和兩個女人》中的第三者，也就是劉邦之妻呂雉，她表示，在這兩齣戲中也學習到了如何演繹不同的女性角色。

《項羽和兩個女人》則保留了原有戲曲《霸王別姬》之唱念舞橋段，還引進強大第三者呂雉。李寶春飾演項羽，融老生、淨角於一身，與鍾耀光新編的打擊、弦樂樂曲融入京劇文武場，搭配現代劇場手法打造之大型戰爭舞蹈場面，李寶春認為，已發展成一種戲曲音樂劇的新風格。

此次巡演將接連在台北國家劇院、新竹縣文化局演藝廳以及台中國家歌劇院展開。12月14日將於國家戲劇院率先演出《項羽和兩個女人》。

(中時 )