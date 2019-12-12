吳秀珠（左）、龍劭華。陳俊吉攝

吳秀珠、龍劭華、嚴正嵐、李冠毅。陳俊吉攝

吳秀珠、龍劭華、嚴正嵐、李冠毅。陳俊吉攝

華視總經理莊豐嘉（右）、導演葉天倫（左）與演員群。陳俊吉攝

台語劇《老姑婆的古董老菜單》探班。（陳俊吉攝）

龍劭華、吳秀珠、嚴正嵐、李冠毅拍攝華視台語劇《老姑婆的古董老菜單》，劇中大稻埕場景12日曝光。嚴正嵐為了這檔戲卯足全力苦練台語，有次忘詞，看到龍劭華眼睛抽動，「當下我好想下跪」。因為台語不輪轉，嚴正嵐也把吳秀珠視為台語老師，從一開始什麼都不會，到現在能還能用台語自我介紹，龍劭華笑虧：「她講台語好像在唱歌，有在飄的感覺。」

吳秀珠早期以「小野貓」走紅歌壇，對於唱台語，她形容就像在桌上拿椪柑一樣信手拈來，一旁的龍劭華調侃：「唱幾萬條歌都記得住，但詞都記不住」，虧吳秀珠和他對戲常常不按牌理出牌。吳秀珠覺得比起演戲，唱歌輕鬆多了，她在片場求好心切，一遍遍重來，對自我要求高，常希望導演多拍幾次，曾耽誤龍劭華？吳秀珠自嘲：「我不只是老姑婆還是老笨蛋。」

龍劭華有次要拍跌倒戲，製作人潘鳳婕聽到時相當惶恐，因為拍攝場景太多古董，擔心的是那些總值超過千萬的古董而不是他。71歲的吳秀珠劇中是貴氣老姑婆，與龍劭華有一段若有似無的情愫，現實中吳秀珠有過3段婚姻，會不會再找對象，她肯定地說：「談情說愛有甜有苦，但不好玩。」現在身邊有很多朋友作伴就夠了。

(中時 )