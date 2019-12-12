年關將近，通霄警分局12日實施防搶演練，場面逼真。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

年關將近，通霄警分局12日實施防搶演練，場面逼真。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

年關將近，通霄警分局12日實施防搶演練，場面逼真。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

年關將近，通霄警分局12日實施防搶演練，場面逼真。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

農曆過年將至，傳統家戶會預先採買年貨或準備紅包，現金流量較平時高出許多，為提高財物聚集處所的管理者或員工，預防及緊急應變的觀念、能力，通霄分局12日下午3點邀集轄內金融機構、加油站、超商、賣場、銀樓等業者，在通霄鎮漁會觀摩防搶演練。

「金融機構警鈴大響，通霄鎮漁會報案有2名歹徒闖進，持槍壓制行員到營業櫃檯前並對空鳴槍，脅迫行員交付現金，到手後立即奪門而出，搭上外面接應的車輛揚長而去」，通霄警方防搶演練逼真，附近民眾紛紛駐足好奇觀看。

演練過程中，警方聽聞警鈴立即到達現場拉起封鎖線，由偵查及鑑識人員開始進行查訪、調閱監視器及採集相關跡證，快速確認犯案車輛及研判逃逸方向後，由分局長林振明擔任指揮官，指示線上警力攔截圍捕，在鋪天蓋地的警網包圍下，歹徒被逼入無尾巷，遭警方設置的雞爪釘刺破車胎。

尾隨的員警見況蜂擁上前，立即用破窗尾蓋擊破車窗，再向車內噴灑辣椒噴霧，歹徒痛得哇哇大叫，棄械下車就逮。

通霄警分局長林振明指出，此次演練以過去國內發生的銀行搶案為借鏡，貼近現實狀況，編排歹徒開槍行搶及脫逃路線，透過不斷的演習，增加金融機構自我本身的防衛能力。

林振明表示，年關將近，各金融機構現金流量大，鄉親尾牙聚餐機會頻繁，警方除加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒後駕車及春節交通疏導等工作，也要求所屬警察同仁務必積極落實執行3大工作主軸，為鄉親營造平安、祥和、快樂的春節假期。

(中時 )