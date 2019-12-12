臺南市政府觀光旅遊局長陳信安，今(12)日在「108年度成果發表記者會」表示，大臺南地區截至今(108)年11月底，旅宿業家數較去年同期514家增加至581家，成長13％，房間數增加1,092間，觀光人數達2,110萬人次，較去年同期增加93萬人次。此外，轄局內已有64家民宿，申請加入正籌設中，「臺南市觀光民宿公約標章」行列。

陳信安指出，自黃偉哲市長就任以來非常重視觀光發展，在厚實的城市底蘊魅力基礎與各觀光產業及市府團隊的齊心努力下，使得今年臺南觀光市場持續發展，也多所突破。該局正

以春、夏、秋、冬四季為主題，推出全年城市行銷，活動深受好評，在在展現臺南特色，吸引全國各地遊客熱情參與。

其中，持續深化「關子嶺溫泉美食節」品牌，擴大客源並吸引年輕族群，關子嶺地區遊客人次連年突破百萬，帶動溪北觀光人潮。連續第3年以「臺南城市音樂節結合貴人散步音樂節」活動，3天跨8大場域，逾百位共14國專業人士與65團國內外樂團演出，共吸引逾3.5萬人次參與。

今年的德元埤荷蘭村風車節別具特色，以「梵谷風情」為題，主展區以7,000多支的小風車裝飾成梵谷的自畫像，融合在地特色與世界風貌，讓民眾可以不用搭飛機，就近能享受到歐洲鄉村風情。另值得一提，今年首度於美術館2館舉辦的「森山市集」，計有63攤市集、22組藝術家創意互動體驗，及6組30場的表演，2天活動，吸引逾2萬多人次參與。

在國際觀光方面，更持續深化臺南觀光品牌

推出「臺南觀光應援團」邀請各國友人與藝人，擔任臺南市觀光親善大使，在國際舞臺上積極發聲。國際媒體接待部份，計接待28團近千人，另外並透過多元管道行銷臺南商品，持續推動臺南品牌行銷，如在日本舉辦的紅椅頭俱樂部，兩周內吸引近2千名日人參觀，獲日本東京電視臺「WBS世界財經衛星」報導達8分鐘，多家日本雜誌如「sotokoto」、「Pen」、「Figaro」、「Fino」等亦以臺南作專題報導，另外日本仙台知名藝人-三明治人、泰國電視臺Tadamai及香港Line Today等亦來臺南出外景做深度報導。

此外，創全球先例，以公務機關名義與全球最大訂房平臺Booking.com簽訂MOU，協助旅宿業者開拓電商通路。創全臺先例，研發Beacon定位乘車到站提醒-Liho Tainan你好臺南APP，提供中、英、日、韓4國語系預約到站提醒服務，並提供周邊食、宿、遊、購、行產品遊程超過百種，滿足遊客需求。

同時，臺南安平水景公園案，更是本市首宗招商成功的BOT旅館，民間投資16億，目前處於興建階段，預計111年第二季營運，引入民間活力並減省公帑，提升觀光服務功能。

陳信安強調，未來將秉持「文化有深碗，景觀富美學，行銷要主動，服務最貼心，旅宿好優質」的目標，持續深耕臺南觀光，對外繼續擦亮臺南品牌，將臺南打造為國內外知名「觀光樂園」，成為一個宜居且吸引國內外遊客前來旅行的好所在。

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