台中市政府為提高自來水普及率，最近幾年積極爭取經濟部補助，進行專案性無自來水地區延管工程，這項工程是由自來水公司申請挖掘許可，但埋設管線後只做暫時性路面假修復，導致路面常出現凹凸不平的狀況，影響交通安全；台中市議員李榮鴻12日在市議會為民請命。

李榮鴻說，他十分支持讓偏遠地區的居民有自來水可用，提升生活品質，但自來水延管工程完成後，路修工程卻無法同步跟上進度施作，希望市府能追加預算，並且配合道路燙平計畫盡速施作。

經發局長張峯源表示，過去甲安埔地區完成自來水延管工程，尚未完成路修的約有40多公里，市府每年編列路修費大約6000多萬，但光是甲安埔地區的部分就需要7000多萬。

建設局長陳大田說，自來水延管工程的路修屬於專案計畫，這部分經費由經發局編列，建設局進行燙平專案時如果遇上自來水延管需要路修，會進一步和經發局整合。另外，也會要求自來水公司針對假封層的部分提高路面品質。

市長盧秀燕強調，市府相當重視道路品質改善，台中市不只做「路平」，還要「燙平」，她會請建設局和經發局密切配合，加速自來水延管路面修復，如果經費還是不夠，市府後續也會考慮追加預算。

(中時 )