PLATTS報導，伴隨油價回穩、下游庫存持穩去化，遠東區五大泛用樹脂現貨行情愈顯築底走堅態勢，除PVC、PE止跌，力守平盤；先前跌幅已多的ABS、PS也領先回升表態，聯袂續揚10美元，至於先前跌幅較小、表現走堅的PP則小幅拉回10美元。台塑(1301)、華夏(1305)、台化(1326)、國喬(1312)、台達化(1309)營運加分。

廠商表示，PE下游按需採購，大陸PE企業（油製+煤製）庫存持續下降，華北、華東市場調整幅度在50元人民幣/噸，華南市場暫穩。亞洲市場也基本平穩，印度供應商線性在800-820美金/噸，中東在820-860美金/噸。

PP社會庫存去化順利，產業庫存壓力並不大，下游行業整體開工率小幅上漲。11-12月份中線來看，聚烯烴（PE、PP）價格依然缺乏足夠上行驅動，但短期考慮到目前基差較大、絕對價格低位及產業庫存壓力不大，價格有望企穩反彈。

PVC上游生產企業秋季集中檢修已基本結束，但受環保因素影響，部分企業降負生產，市場供應基本平衡；需求方面，大陸房地產數據意外報喜，比去年同期明顯增加。

伴隨PVC社會庫存明顯減少，顯示下游需求有所恢復，去庫存速度有所加快；而PVC下游製品進口減少，出口增加也對價格形成支撐，預計後市PVC有可能維持區間震盪格局。

此外，大陸雙十一銷售成長26.8％，消費性需求仍在；其中，家電銷售趨緩，但冰箱、洗衣機銷售反倒持穩成長，有助ABS、PS行情築底回穩。面對中美貿易衝突未解，廠商以低庫存、產銷優化，搭配高值化策略，力保營運表現。

(工商 )