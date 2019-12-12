王定宇跟韓國瑜關鍵字的相關新聞資料。(洪秀柱團隊提供／曹婷婷台南傳真)

國民黨第六選區立委參選人洪秀柱被看好可望「創造奇蹟」，除了祭出精實的陸戰策略，連日也炮打民進黨執政失利，洪秀柱辦公室發言人李旨揚12日質疑對手民進黨立委王定宇漠視蘇啟誠案，去年9月1日至今，對本案相關關鍵字新聞僅16筆，但同樣時間對韓國瑜的關切卻高達250多筆新聞，質問王究竟是當中華民國立委還是監督高雄市政市的議員？

洪秀柱陣營指出，卡神帶風向間接害死外交官員一案，無疑是立法院外交國防委員會應該關切的重大事件，然而，身為召委的王定宇是否有本於職權調查真相，給老百姓一個交代？

洪秀柱陣營經立法院新聞系統搜尋，去年9月1日至今，王對本案相關關鍵字新聞一共僅16筆，其中只有8筆正相關，當中還包含護航外交部及批判國民黨委員為真相衝撞外交部內容。

然而，同樣時間與搜尋邏輯，王卻顯得非常「關切」韓國瑜，竟有高達250多筆新聞，洪陣營質問，難道王委員身為立委甚至是外交國防委員會召委，關心韓國瑜更重於關心外交官員冤死真相？

洪陣營出示相關文件，表示由呂玉玲委員早已要求王定宇安排謝長廷備詢，當時王定宇承諾「會適時安排」，洪陣營反問，難道是要等大選選完，確認民進黨及外交部不會因此案受到波及後才是適當時機嗎？「最後還是要再詢問王委員，說好的謝長廷呢？」

王定宇面對洪陣營質問表示，此一事件的立法院相關質詢都有紀錄，請對手多用心查證，至於韓國瑜是國民黨的總統候選人也是重要政治人物，政黨政治監督本來就是常態。

(中時 )