新北市「銀光未來館」今（12日）發表「青銀共創餐食設計成果」，推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單。（葉書宏攝）

新北市「銀光未來館」今（12日）發表「青銀共創餐食設計成果」，推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單。（葉書宏攝）

新北市「銀光未來館」今（12日）發表「青銀共創餐食設計成果」，推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單。（葉書宏攝）

新北市「銀光未來館」今（12日）發表「青銀共創餐食設計成果」，推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單。（葉書宏攝）

新北市「銀光未來館」今（12日）發表「青銀共創餐食設計成果」，推出14道結合地方特色農產，色、香、味兼具營養的菜單，由新北市長侯友宜試菜，市府未來將結合新北醫動養願景工程，以「400萬人的幸褔健康味」為出發點，讓長者吃得健康又時尚。

侯友宜表示，新北市65歲長者約57萬人，為全台之冠，長者常因身體健康因素或不同烹調習慣，在飲食方面失去色、香、味等多重享受，因此銀光未來館特別邀請高年級義工廚師、企業主廚及技職學生透過青銀合作，共同設計適合長者的餐飲。

侯友宜表示，活的健康最重要的三元素就是運動、健康飲食和睡得飽，其中飲食更扮演關鍵角色。銀光未來館特別針對長者需求推出「社區共餐」、「長照送餐」及「喘息午茶」三大主題，2套料理共14道佳餚，將推廣至全市1005個共餐據點、21家長照送餐業者及3家有FU長照站-銀光咖啡館。

衛生局表示，青銀共創餐食設計多選用在地食材，例如金山地瓜，三芝筊白筍和綠竹筍等，例如由綠竹筍、珠蔥、香菇等食材打造出「鈣勇蛋」，讓牙口不好的長者適時補充鈣質「尚蓋勇」。

另外，還有適合熟齡長者的甜點「炙熱太陽」、「雨後春筍情」，藉由低糖高纖的營養設計，讓用餐也可以變成一種樂趣，同時帶動相關商業。餐食設計成果展期至12至22日、自上午9時到下午9時，歡迎民眾前往觀賞設計成果，相關食譜電子檔可上衛生局官網掃描QR Code查詢。

(中時 )