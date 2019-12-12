旗下擁有「華平囍嫁館」、「永大幸福館」與「高雄雲頂館」等三家宴會式場的東東餐飲集團，一口氣推出31道當天烹煮，可外帶的年菜自由配，搶灘龐大年節商機，同時，訂購「華平囍嫁館」、「永大幸福館」除夕團圓宴，還可抽價值16,000元現金抵用券，而訂購「高雄雲頂館」除夕團圓宴，也有機會抽中，價值萬元以上的免費飯店住宿券兩張。

東東餐飲集團副總經理林佳樺表示，今年「東東宴會式場華平囍嫁館」共推出31道美味可口的當天烹煮，帶回家即可食用的外帶年菜自由配促銷專案，主廚發揮創意巧思，將中西漫畫出現過的神奇料理，融入在年節菜餚當中，讓民眾在家即可享用到美味年菜料理，好吃又方便！

年菜每道380元起，另有「五味八珍團圓外帶年菜組」8道年菜，優惠價7,998元，並再送「港式蘿蔔糕禮盒」乙份。

永康的「東東宴會式場永大幸福館」推出一整桌九道料理，加飲品的外帶「新春如意年菜組」8,888元，提前於2020年1月17號前完成預訂，再享早鳥價8折優惠，另位於高雄區的「高雄雲頂館」，推單一年菜「鮑魚干貝佛跳牆」2580元，再加碼送「港式蘿蔔糕禮盒」乙份。

以正宗古早味料理聞名的「府城食府」，延續今年台南市觀光局台南美食節主題『總鋪師復刻辦桌台菜』，推出13道十人份量的團圓年菜，有即將失傳的台菜「豬腳大翅」，讓您重溫古早美味！早鳥預購任選二道以上享7折，另還有符合溫馨小家庭方案的古早味團圓餐，6道年菜只要2,560元，全程以低溫宅配到府。

林佳樺指出，此次新春團圓宴以「東西動漫秀」為主題，聘精通特技、舞蹈、戲劇等專業表演者，以動漫主題客製表演內容，讓貴賓猶如置身動漫嘉年華，邊享用佳餚邊看表演，並結合互動遊戲、抽獎等精彩活動，讓全家一起渡過開心熱鬧的新春團圓夜！

(工商 )