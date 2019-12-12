行政院消保處今日要求遠航及相關旅行社應充分保障消費者權益，參團部分，旅行社應妥為安排旅客轉搭其他航班或轉團，旅客如欲解約退費或請求衍生滯留費用，應依國內、外旅遊定型化契約範本等相關規定處理，並妥適安排旅客轉搭其他航班返回。

至於個人自行出國部分，消保處表示，遠航應及時通知受影響旅客，並儘可能協助旅客簽轉其他航空公司，或提供退票免收手續費。若旅客因行程延誤造成國外交通與食宿費用損失，遠航應釋出最大善意，提供適當補償措施。

行政院消保處也請民航局、觀光局分別督促遠航及旅行社落實保障消費者權益，若有消費爭議，應以有利於消費者的方式，從寬妥適解決。

此外，消保處提醒，如因本事件發生消費糾紛，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院消保會網站http://www.cpc.ey.gov.tw進行線上申訴。

(工商 )