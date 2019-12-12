金管會今（12）日不通過南山人壽代理董事長人事案，影響層面不小，已被信評公司列入「信用觀察負向」名單的示警，看來是無法在下個月得到警報解除了。

南山代理董事長人事案，源自金管會今年9月間對南山人壽做出的多項裁罰。南山人壽信評公司中華信評，在9月26日第第一時間，就將南山人壽及其產業子公司南山產物的「twAA+」評等，置入信用觀察狀態，代表南山人壽面臨的問題，將會對公司的商業基礎、營運優勢或財務實力等方面，產生負面影響。

基於信評追蹤動態管理的需求，中華信評10月底再發報告，表示當時問題造成的情況並未改善，「續列」信用觀察負向名單。中華信評信用分析師王珮齡昨天表示，依照工作時程，10月底起算3個月，是信業機構對南山人壽的追蹤觀察，也就是應會在1月間再度發出報告，再度確認南山人壽是否已從「信用觀察負向」名單除去。

目前造成南山被中華信評列入「信用觀察負向」名單的因素，有兩大因素：一、停止投資型保險商品新契約業務，直到投資型保險商品資訊系統的品質改善完成後方得恢復。二、三個月內有效解決新資訊系統的問題，這兩項有許多細節涉及高層決策，若是董事長職務一直懸缺，就代表很多問題難以如期進行。

除非南山人壽妥善發揮代理人制度，讓信評公司在1月的複檢順利通過，否則要警報解除，將會是難上加難。

(工商 )