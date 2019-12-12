陳勢安近日忙得不可開交，商演、尾牙等活動已接逾30場狂吸數百萬，他笑說：「為了密集的工作，最好的放鬆方式，就是趁空檔去旅行休息，然後準備好迎接下來密集的商演活動旺季！」在年底商演旺季來臨前，自掏腰包50萬，帶同事秘遊美國芝加哥、提前歡度聖誕節！

一行人日前抵達芝加哥正好遇到下雪，讓來自四季如夏、馬來西亞的陳勢安相當憂心，全身套上發熱衣抵抗零度以下的低溫，不知是發熱衣太保暖還是天氣沒那麼冷，他熱得直冒汗哭笑不得，但也一圓在有聖誕節氣氛的地方踩雪夢想，陳勢安開心直呼：「這個才是真正下雪的聖誕節！」

工作忙碌之餘，陳勢安好消息不斷，日前一舉入圍馬來西亞指標性音樂大獎「2020 AIM 中文音樂頒獎典禮」最佳男歌手獎，為了力挺AIM頒獎典禮，屆時會飛回家鄉馬來西亞為造勢活動站台，而在此之前，他將參與15日新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，以及高雄夢時代的跨年派對演出，與粉絲一起迎接年！

陳勢安日前到芝加哥提前歡度聖誕節。（星光娛樂提供）

陳勢安日前到芝加哥提前歡度聖誕節。（星光娛樂提供）

陳勢安日前到芝加哥提前歡度聖誕節。（星光娛樂提供）

(中時 )