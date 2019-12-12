衛生福利部國民健康署主辦2019年台灣健康城市暨高齡友善城市獎，新北市中和區公所榮獲台灣健康城市卓越獎及高齡友善城市敬老獎。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

衛生福利部國民健康署主辦2019年台灣健康城市暨高齡友善城市獎，新北市中和區公所以「幸福中和，健康樂活」主題獲台灣健康城市卓越獎，另以「中和老寶貝的天空，關懷敬愛享人間」主題，榮獲高齡友善城市敬老獎，成為全國健康城鎮新典範。

中和區長賴俊達表示，中和區在各項基礎公共建設和服務上均相當完善，因此在健康城市推動以「關懷」為核心，建立「健康人群」、「健康環境」及「健康安全制度」3大構面、10大面向、21項旗艦計畫、44項子計畫及61項健康城市指標，其中包括21項國際指標及40項中和指標。

為打造建康城市，整合公、私部門及民間團體1636個單位、參與人數6萬8254人，全區總動員，跨域合作垂直水平分工，整合區內人力、物力、財力、能力，達成「幸福中和，健康樂活」願景。

規畫「倡導敬老方案」、「提升自我價值方案」、「長輩走入社會積極服務人群方案」、「敬老行動方案」等四大方案，完成15項關鍵績效指標、40項實施策略，並透過產、官、學、民等單位攜手總動員，共同打造中和成為高齡友善城市。

賴俊達表示，感謝各里長、社區社團及市府團隊、議員的支持，同心為中和區民奮鬥，榮獲兩項大獎殊榮，共創中和人的驕傲、居民的幸福感，達成「幸福中和，健康樂活」的城市願景。明年將與國際接軌，爭取西太平洋健康城市聯盟獎項，將中和健康樂活城市行銷國際。

(中時 )