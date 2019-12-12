移交受刑人及戒護的警察會最優先登機以確保安全。（即時）

台灣今年7月與丹麥簽署「駐丹麥代表處與丹麥商務辦事處移交受刑人協議」，完成首例移交案件，法務部表示，11日已依據協議，將一名在台灣犯毒品罪服刑的丹麥籍受刑人移交返回丹麥繼續服殘刑。

法務部指出，這名丹麥籍受刑人在台因毒品案被判處有期徒刑9年確定，發監執行，丹麥法院也尊重台灣法院判決，對於移交的受刑人，也做出徒刑9年的轉刑裁定，法務部召開「跨國移交受刑人審議小組」審議會，委員認為符合跨國遣送條件，同意遣送，由法務部核發遣送令，交由桃園地檢署指揮丹麥籍受刑人服刑的監所辦理。

法務部並為順利移交，與桃園地檢署、調查局桃園市調查處、矯正署台北監獄、移民署、外交部、丹麥商務辦事處、丹麥警方共同準備與安排，丹麥指派2位警官抵台，在桃園機場完成移交程序，12日受刑人已順利返國在丹麥發監執行。

法務部表示，截至目前台灣已移交7名德籍受刑人、1名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人分別返回德國、英國及丹麥服刑，未來仍將依照與他國簽署的移交受刑人協議持續辦理跨國移交，使在異地服刑的受刑人能返回原籍國繼續服刑。

(中時 )