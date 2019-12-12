美國對大陸1560億美元進口商品加徵15%關稅將在本周日(15日)到期，對於陸美貿易談判陷入停滯，多空消息交雜，有分析師認為，陸美可能在周日前達成某種形式的陸美貿易協議，並鼓勵金融市場。

據CNBC報導，Slatestone Wealth資深市場策略師Kenny Polcari表示，預估在本周六、距離加徵關稅期限前的晚上11點，陸美可能達成某種程度的陸美貿易協議，讓市場繼續有動能上漲。渣打銀行外匯、利率及信用研究部全球主管Eric Robertson表示，市場預測，陸美就算無法在期限前達成共識，也會以達成某種程度的協議來說明，雙方正在努力進行磋商，只是差臨門一腳。

也有分析師認為，川普政府仍不願以取消關稅作為陸方大量購買美國農產品作為交換條件，12月15日的關稅是否如其加徵，最終仍要看美國總統川普的意思。

先前《華爾街日報》報導，陸美的貿易談判官員希望能在談出具體結果前，讓在本周日加徵陸1560億美元的關稅期限延期，為此他們已經開始鋪路，不在開始前，陸方必須先承諾採購一些美國農產品，陸方也要求美方要與採購美國農產品金額取消關稅一樣的幅度。據傳，華府希望能每季檢視陸方是否有達成採購美國農產品的承諾。

不過，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow)則是稍晚表示，雙方並未作出具體決定，並指出12月15日對陸進口商品加徵關稅並未取消。

(中時電子報)