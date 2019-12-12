如果突然出現類似感冒症狀，又恰好不久前曾和寵物有共享食物或親吻等親密舉動，可能要到儘快到醫院檢查。

近日國外出現4起因為寵物貓狗舔舐而死亡或截肢的新聞。一起是一名年輕女子因為寵物貓舔她臉上的青春痘，她發現居然痘痘奇蹟般消失。日後有男子學該名女子的作法，卻感染隨後引發發燒、肺炎最後死亡。

另一個刊登在《內科醫學期刊：案例報告（Journal of Case Reports in Internal Medicine）》的例子，一名63歲的男子因為被寵物狗舔，引發多重器官衰竭而死亡；去年一位男子也因為家中寵物舔舐，鼻子和四肢遭到截肢；CNN也曾在5月報導，一名住在俄亥俄州的女子可能因為被舔到傷口，最後因感染而截肢。

這些案例的起因都是犬咬二氧化碳嗜纖維菌（Capnocytophaga canimorsus）。衛生福利部南投醫院感染控制科主任廖嘉宏指出，這種細菌普遍存在貓狗口腔中，感染主因是遭咬傷或舔到傷口而罹患敗血症或犬咬症，但因為感染這種菌而嚴重感染的案例相當少，過去文獻上估計每百萬人口一年不到一位案例。

犬咬二氧化碳嗜纖維菌是貓犬口中常見的細菌，一般不會造成感染，但如果免疫力較差或接觸到開放性傷口就可能造成感染。（圖片來源：pixabay）

景文動物醫院院長張元炫指出，這種菌是貓、狗常見的細菌，但人類沒有抗體，感染後才會有致命危險，但也很少聽到有人會感染，「而且在台灣這種菌不常見，」他解釋，國外大都是養在戶外的大型犬，牠們可能在外面吃草、喝髒水，加上國外動物洗牙費用動輒5,000～10,000元台幣，洗牙或治療牙周病的頻率很低，才比較容易會引發感染；而台灣大都是養在家中的小型犬，獸醫院密度高，洗牙、檢查的頻率也高，所以台灣幾乎不會因為舔舐而感染。

但張元炫也說，貓犬牙菌斑是牙齦炎以及牙周病的前身，牙菌斑一開始可能是威脅性較低的好氧菌，若沒有定期清潔牙齒，讓牙菌斑以及牙結石填滿齒縫，可能會讓菌叢轉變成恐怖的厭氧菌，就有可能讓感染的風險大增。

受到感染者大多是孩童、年長者或免疫功能有問題的人。廖嘉宏舉例，文獻統計，感染者中有長期服用類固醇、酗酒、摘除脾臟的人等，「如果舔到的是完整的皮膚還好；舔到傷口時要儘快用清水沖洗或生理食鹽水沖洗及用優碘消毒，必要時要就醫。」他指出，很多抗生素都可以治療殺滅這個細菌，出現發燒、畏寒等類似流感的症狀，又恰好曾被咬到或舔舐過，就建議到家醫科或感染科就診。

如果被咬傷或被舔舐到開放性傷口，要儘快用清水沖洗或生理食鹽水沖洗及用優碘消毒，必要時就醫。（圖片來源：pixabay）

寵物是人的好朋友，難免會想親親牠、抱抱牠。專家建議只要做好3件事情，飼主、寵物都能安全地互動：

●每天刷牙、定期洗牙、檢查

張元炫建議要按時打預防針和抽血檢查，寵物有疾病要及時治療，「例如貓狗常見的口炎，沒有治療，細菌也會孳生。」如果寵物沒有定期清理口腔，就儘量不要給牠舔，「曾有案例是有小女孩給寵物狗舔臉，結果過敏，整張臉都發紅腫起來，」他說。

●儘量不要共食

在電影中常看到主人和寵物共食，你咬一口我咬一口。廖嘉宏指出，即使再乾淨，寵物身上多少都會有寄生蟲，再加上有些貓、狗有舔食糞便或異物的習慣，因此儘量不要共享食物。張元炫也說，寵物口腔的細菌，人沒有抗體，且也容易感染人畜共通的寄生蟲如梨形鞭毛蟲等等而引發腹瀉；此外有些寵物對飼主口水會過敏，所以應該避免共食。

專家建議不要和寵物共食，因為容易造成飼主和寵物雙方的傷害。（圖片來源：pixabay）

●定期驅蟲

寵物身上有許多是人畜共通的寄生蟲，例如在2016年造成一名新兵死亡的「勾端螺旋體」，就可藉由尿液傳播，飼主可能清洗完寵物後手沒有清洗乾淨就感染，或寵物會跟飼主睡覺，在床上排遺也可能傳染。「絕對要定期讓寵物驅蟲，」張元炫說，常見的跳蚤、壁蝨，蜱蟲可能引發萊姆病；此外還有絛蟲，「有些飼主會讓寵物在床上睡覺，之後發現床上怎麼有白芝麻，那些是絛蟲的卵，如果摸到、不小心吞下肚，絛蟲就會在體內寄生，可能引起腹瀉、腹痛等症狀。」

●出門需要繫好牽繩

不要讓狗狗不小心被咬傷或咬傷別人，與寵物玩耍也應當節制，勿將手當做玩具讓狗咬著玩或是因玩耍被貓狗指甲抓傷，用狗貓專用的玩具才是正確的遊戲方式。

(中時電子報)