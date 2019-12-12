中寮鄉農會連續第5年舉辦珍珠柑優質果評鑑活動，今年總共有54組報名，藉此提高市場競爭力與促進銷售量。（張晉銘攝）

為鼓勵農友生產安全又優質的水果，藉此提高市場競爭力與促進銷售量，中寮鄉農會連續第5年舉辦珍珠柑優質果評鑑活動，今年總共有54組報名，評選結果於12日出爐，農友廖成拿下冠軍，農會將於14日在中興新村辦理頒獎典禮。

中寮鄉農會說，參賽者必須為中寮鄉珍珠柑生產農戶或產銷班員，每位農友必須提供5台斤的珍珠柑果實參賽，形狀限制直徑5.5-6.5公分，本次總共有54位農友報名參賽，競爭較往年激烈。

評審團分別由台中改良場柑桔類專家陳盟松博士、吳庭嘉博士、嘉義試驗分所果樹類專家唐佳惠博士、縣府農務發展科曾銀位科長與行銷企劃科蔡明哲科長等五名人士組成。評選標準外觀佔35％、風味與肉質口感佔35％和糖度30％，其中外觀參考依據為清潔、形狀、浮皮、果皮組織、大小、整齊度、色澤和腐爛等條件。

陳盟松說，今年珍珠柑的色澤非常漂亮，參加評選的品質也都是精挑細選，農民對於分級的水準已經可以看到成效，且在香氣、糖度、糖酸比等方面都相當理想，整體水準很不錯。

農友廖成說，他們擁有20年以上的種植經驗，除了非常了解果樹的特性，也累積相當豐富的管理技術，所以都能充分掌握情況，藉此種植出好吃的珍珠柑。

中寮鄉農會總幹事林裕堂說，每年舉辦評鑑會是希望促進農友之間的良性競爭，提升水果品質，讓消費者更加認識珍珠柑，並且提升農民的實質收益。

(中時 )