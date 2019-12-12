近況絕佳的台灣職業好手林子麒今天在總獎金500萬元的TLPGA台巡賽年度封關大賽2019「台灣大哥大女子公開賽」第二回合，無畏強風與開賽後前兩洞的連續柏忌，順利穩住陣腳後漸入佳境，最後擊出低於標準桿一桿的71桿，連續兩天繳出低於標準桿佳績，並以兩回合低於標準桿三桿的141桿總桿，將領先優勢由兩桿擴大成四桿。

台灣職業好手劉嬿今天則靠四隻小鳥、兩個柏忌打出全場最佳的70桿佳績，總桿來到高於標準桿一桿的145桿，與23歲的TLPGA職業選手黃靖、2017年台灣大哥大女子公開賽冠軍泰國名將普洛依薔普(Ploychompoo Wilairungrueng)、坎凡妮(Kanphanitnan Muangkhumsakul)並列第二。

今天東華球場全天天氣晴朗但風勢轉大，讓比賽節奏變慢，選手狀況也變多、抓鳥更為困難，全場只有劉嬿與林子麒兩人擊出低於標準桿成績。打完首輪保有兩桿領先優勢的林子麒，今天一下場因為風勢很大，加上對果嶺速度與彈跳距離沒掌握好，第一與第二洞連吞柏忌，兩桿優勢馬上全部花掉。所幸身經百戰的她心情並沒有因此受到影響，隨後仔細計算風向與距離，一桿一桿地重建領先優勢。總計林子麒全天抓下全場最多的五記博蒂，另外有四記柏忌。

明年除了以台巡賽為主，另外還會打女子中國巡迴賽與美國次級巡迴賽Symetra Tour的林子麒透露，她2013年在中國寧波挑戰賽也曾經保有五桿的優勢進入最後一輪，最後辛苦靠延長加賽才勝出，「風這麼大，什麼情況都可能發生！」

另一方面，週日剛打完韓國比賽趕回台灣的劉嬿表示，「自己其實有點疲憊，狀況沒有很好，加上果嶺不好判讀推桿路線，因此有很多的機會沒有把握住。」去年這場比賽拿下第六名好成績的劉嬿透露，明年除了TLPGA台巡賽，她也正在考慮要不要去韓國打次級巡迴賽。

至於目前仍就讀國立體育大學的黃靖今天雖然打出平標準桿的好成績，但她有點懊惱第16洞四呎短推桿沒進，三推吞下柏忌，不然有可能也繳出紅字的成績。「那一個推桿，球正好在草紋正逆草交界處，桿面出去有點開掉。」黃靖透露上週她去中國比賽前聽說廈門風勢很大，特別加強低彈道球路的打法，本週果然派上用場，今天順利把球路壓低，減少風勢的影響，最後兩洞更連續射下小鳥、強拉尾盤。

人高馬大的普洛依薔普今天則穩健擊出73桿，總桿落後領先者四桿。生涯單回合最低成績為65桿的這位泰國長腿名將表示，明天想要追上林子麒，「可能要打出非常低的桿數才有可能。」

打完首輪落後林子麒兩桿的我國旅韓好手陳宇茹，今天前九洞總桿雖然一度追上對手，但可惜後九洞狀況比較多，吞下三記柏忌，最後以74桿作收，總桿來到146(+2)桿，與我國職業選手陳思涵以及泰國選手亞皮查婭(Arpichaya Yubol)並列第六。

連續兩天都繳出73桿成績的陳思涵表示，今天她的推桿不錯，球都有救回來，「打到後九洞才抓下兩隻小鳥，但可惜也因為切球沒有切好，後九也吞下三記柏忌。」對於明天的第三回合決賽，陳思涵認為必須儘量減少失誤。

至於首輪表現有點欲振乏力的我國旅美LPGA一姊徐薇淩，今天開賽前特別跑到球場附近的練習場打了兩盒球，練習手感不錯，無奈已經習慣美國球場的她下場後仍然有點「水土不服」，全天只靠兩隻小鳥賺進兩桿，另外吞下四記柏忌，連續兩天打出高出標準桿成績(73-74)，目前以147桿總桿，並列第九。

徐薇淩表示她今天一直打到後九洞才發現自己長期在美國打球，回來台灣後並沒有真正適應台灣的球場，之前仍然以在美國打球的思維在處理球。徐薇淩表示：「有些切球在美國的果嶺就會停住，但同樣的打法，在這裡就會一直滾出去。」另一方面，衛冕冠軍李旻今天同樣狀況百出，最後失望地以78桿作收，總桿151桿暫時並列第28名。

(中時 )