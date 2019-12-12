台南市六甲區落羽松森林位於菁埔埤旁，除了觀賞落羽松還可以沿埤塘步道散步到林鳳營火車站。（劉秀芬攝）

台南市六甲區台1線省道旁落羽松轉紅，公所請人整地播下波斯菊種子，待下月花開，拍照起來更美。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區台1省道旁的落羽松森林，在前一波冷氣團過後，已經漸漸轉紅，六甲區公所為了讓景觀更美，日前在落羽松森林旁整地，播下波斯菊種子，並將設置鼠年藝術裝置，下個月花開後，讓遊客在樹下花前怎麼拍照取景都美。

六甲區公所區長陳啟榮表示，台南市長黃偉哲指示舉辦六甲落羽松季，配合市府民政局推動的區域聯盟特色小旅行，明年1月18日將舉辦「繽紛落羽松─浪漫曾文遊」暨農特產品展售會，為因應可能湧入的大量遊客，落羽松步道也爭取由地政局補助鋪設柏油路面。

陳啟榮說，落羽松季特色小旅行將結合鄰近麻豆區、官田區、下營區、大內區和等區景點、特色社區與美食，設計規畫數條遊程，讓遊客來趟深度旅遊，並帶動周邊景點觀光及商圈經濟發展。

六甲區每年落羽松季舉辦的小旅行，場場報名秒殺，有興趣的遊客可密切留意公所網站訊息。1月18日活動當天亦邀學校、社區表演精彩節目，還有在地的美食攤位，歡迎遊客來趟浪漫曾文遊，賞景吃美食。

(中時 )